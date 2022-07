Genova, alga tossica in mare: scatta l’allerta

Gli effetti del caldo si fanno sentire anche sul mare, in particolare quello ligure. A Genova è infatti scattata l’allerta per la fioritura dell’Osteopsis Ovata, un’alga potenzialmente dannosa per l’uomo che prolifera in presenza di alte temperature. Ha segnalarlo è stato lo stesso Comune nel pomeriggio del 7 luglio.

Monitoraggio in corso

Proprio per scongiurare il rischio di malori, l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro insieme all’Asl ha iniziato le attività di monitoraggio già dal primo di giugno. Ed è proprio a seguito dei rilevamenti degli ultimi giorni, che le l’Arpal ha annunciato la necessità per la città ligure di dichiarare l’ingresso in fase di allerta. Non si tratta del primo caso in Italia: alcune settimane fa, per lo stesso motivo, era stata vietata la balneazione a Capaci e sull'Isola delle Femmine.