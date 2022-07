Meteo, ultime ore di caldo africano: temperature giù di 15 gradi

Tra poche ore l'insidioso anticiclone africano sarà soppiantato dall’alta pressione delle Azzorre con correnti meno calde provenienti dall’Oceano Atlantico. Contemporaneamente è attesa la discesa di aria più fredda che entrerà dalle Alpi Giulie per poi estendersi con gradualità su tutta Italia. L’aria più fresca scatenerà una vera e propria ondata di temporali e grandine, dapprima sul Triveneto e poi anche al Centro Sud.

Temporali e trombe marine

I temporali potranno risultare molto violenti generando in alcuni casi trombe marine e anche mini tornado sulla terraferma. La grandine potrà risultare di grandi dimensioni e potenzialmente distruttiva. L'aria fresca in arrivo favorirà un brusco crollo dei valori massimi su tutta la fascia adriatica e al Sud.

Fino a 15 gradi in meno

Si stima che rispetto a questi giorni il calo delle temperature possa attestarsi dai 15 gradi fino ai 20 in Puglia. Le regioni che risentiranno maggiormente del calo termico saranno Marche, Abruzzo, Molise e Puglia dove i termometri di giorno non saliranno oltre i 25 gradi. Sul resto d'Italia i venti freschi più secchi faranno calare le temperature, ma solo di 3-6 gradi, rendendo il però il caldo decisamente più sopportabile e non afoso. Il secondo weekend di luglio si prospetta di nuovo stabile, soleggiato ma con un clima estivo nella norma.