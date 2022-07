Meteo, caldo infernale: martedì 5 luglio la giornata più difficile

L'Italia continua a fare i conti con l'anticiclone africano che da molti giorni tiene in scacco tutto il Paese. Le temperature si porteranno ben oltre le medie con punte massime sopra i 35 gradi in Val Padana, e fino a 40 sulle due Isole maggiori e le regioni centrali (39 gradi previsti a Firenze e Roma). Tra il pomeriggio e la serata, l'ingresso di aria più instabile in quota, provocherà un rapido break temporalesco sull'arco alpino e sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto.