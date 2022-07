Cosenza, donna di 71 anni uccisa a coltellate: il marito ha confessato

Sarebbe l'ennesimo femminicidio quello di una donna di 71 anni trovata morta, riversa sul letto e con vistose ferite di arma da taglio al torace e all'addome, nella sua casa di Mandatoriccio Marina, in provincia di Cosenza. Il marito 73enne, Luigi Carlino, che non si trovava nell’abitazione, sarebbe stato portato in caserma dai carabinieri. Gli inquirenti sospettano che la tragedia sia avvenuta al culmine di una lite.

Chi era la vittima

La vittima, un'insegnante in pensione, si chiama Domenica Caligiuri, ed stata uccisa con alcune coltellate. Il marito della donna é stato accompagnato in caserma per essere sentito dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. Al momento, nei suoi confronti, non è stato adottato alcun provvedimento restrittivo, ma ci sono fondati sospetti, secondo quanto si è appreso, che sia stato lui ad uccidere Domenica Caligiuri. Sul caso, coordinato dalla Procura della Repubblica del tribunale di Castrovillari, indagano i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Calabria, l'uomo aveva già usato violenza nei confronti della moglie, che in passato avrebbe chiesto aiuto.