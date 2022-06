Foggia, incendio in baraccopoli migranti: un morto

Una persona è morta in un incendio che ha distrutto due baracche nell'insediamento spontaneo di migranti 'Torre Antonacci', a Rignano Garganico (Foggia). Il suo corpo, secondo le prime informazioni, è stato trovato carbonizzato. Sarebbe rimasto intrappolato in una delle due baracche. A Rignano vivono migranti impiegati prevalentemente nei campi agricoli. Sul posto stanno operando Vigili del fuoco e Carabinieri, anche per risalire alle cause del rogo.