Maxi incidente sulla statale 16, quattro feriti nel Barese

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 16 di Bari in direzione nord, all'altezza dello svincolo per San Giorgio. Secondo le informazioni fornite dall’Anas, l'incidente ha coinvolto cinque macchine e, a seguito del tamponamento, due veicoli si sono ribaltati.

Strada chiusa e lunghe code

Lunghe code si registrano da ore. La strada è stata chiusa al traffico per consentire l'intervento di vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine che dovranno procedere ai soccorsi e ai rilievi. Attualmente il traffico è deviato sulla viabilità di servizio o, per chi arriva da sud, è consigliata l'uscita di Torre a Mare.