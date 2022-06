Cerignola, 66enne muore dopo essere stato attaccato da due pitbull

Salute e Benessere

Il ministero della Salute ha pubblicato un decalogo di regole per proteggere cani e gatti dall'afa di questi giorni e portarli con sè durante le vacanze estive. In Italia infatti l'abbandono riguarda ancora quasi 130mila animali l'anno ed è oggi punito con l'arresto di un anno e una multa fino a 10 mila euro

A dirlo è il ministero della Salute, che ha diffuso una circolare per far sapere ai cittadini come comportarsi. Cani, gatti, piccoli animali d’affezione e uccelli non sudano e la loro termoregolazione avviene attraverso un sistema di "raffreddamento ad aria" che consiste nel ventilare con piccoli e frequenti atti respiratori che fanno passare velocemente l'aria sulle superfici umide del cavo orale e determinano così la dispersione del calore