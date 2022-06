Ragazza scomparsa nel padovano, le amiche: "Non voleva sposarsi"

Potrebbe essere riconducibile a un allontanamento volontario il caso della ragazza scomparsa nel padovano lo scorso 31 maggio. La procura di Padova indaga sulla sparizione di Basma Afzaal, la 18enne pakistana residente a Galliera Veneta (Padova) della quale non si hanno notizie da una settimana. "Basma se n'è andata, non voleva sposarsi": queste le parole che, stando ai quotidiani locali , alcune amiche della ragazza hanno pronunciato davanti ai militari del comando di Padova. Le amiche hanno parlato di un matrimonio combinato al quale Basma voleva sottrarsi. A questo si aggiunge anche l'incontro online con un ragazzo con il quale la 18enne sarebbe scappata raggiungendo la Francia.

Le ipotesi dei carabinieri

leggi anche

Andreea Rabciuc, le ricerche ragazza scomparsa su telefoni e social

In base a queste ipotesi la ragazza, che frequenta un istituto professionale di Castelfranco Veneto (Treviso), potrebbe essere già all'estero. Stando così i fatti, la sparizione non sarebbe collegata a una forzatura da parte di terzi ma a un allontanamento volontario. I carabinieri di Padova sono al lavoro per ricostruire gli ultimi movimenti della 18enne, vista l'ultima volta il 31 maggio scorso al bar Roma di Castelfranco Veneto, luogo frequentato dalla giovane che già alcuni giorni prima della scomparsa aveva iniziato a non andare più a scuola. L'ipotesi è che Basma stesse studiando da qualche tempo il piano di fuga. Idea che trova conferma nelle parole delle amiche, per le quali la ragazza voleva sottrarsi da un matrimonio forzato.