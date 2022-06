Grave il bambino caduto dal balcone a Soliera: babysitter è sotto choc

Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Maggiore di Bologna, in rianimazione. La donna, reclusa nel carcere di Sant'Anna, non sa dare spiegazioni

Dopo la notte trascorsa in ospedale le condizioni del bimbo di 13 mesi che ieri è caduto da una finestra del secondo piano a Soliera (Modena) sono sempre gravi, ma stabili. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Maggiore di Bologna, in rianimazione. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato la babysitter 32enne che era in casa con lui, con l'accusa di tentata omicidio. Probabilmente domani si terrà l'udienza di convalida. La donna è nel carcere Sant'Anna di Modena e ieri non ha saputo dare spiegazioni su quanto successo. Il suo avvocato ha spiegato che era in stato confusionale.