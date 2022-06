Aosta, donna trovata morta: cadavere in una fossa vicino alla piscina

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio in merito al ritrovamento di un cadavere di una donna nel tardo pomeriggio di ieri sull'argine della Dora, dietro la piscina di Aosta. Dai primi accertamenti non ci sono segni di violenza sul corpo della vittima, su cui sarà svolta l'autopsia. Il cadavere è stato trovato a seguito di una segnalazione alla polizia. Al momento la procura non esclude nessuna ipotesi.