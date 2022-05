Sara Pinna, la conduttrice di Vicenza si scusa con il bambino

"Non vi erano in me le intenzioni maligne che mi vengono attribuite", scrive il volto della emittente veneta Tva. Dopo un confronto interno, i vertici di Videomedia hanno accolto le scuse

"Ribadisco le mie scuse al bambino, alla sua famiglia, ai tifosi del Cosenza e a tutti coloro che si sono sentiti offesi per una frase sbagliata che non rispecchia in alcun modo il mio pensiero e la mia sensibilità". Lo scrive sui canali social della sua emittente, la veneta Tva, la conduttrice tv Sara Pinna dopo aver scatenato una bufera social per una frase rivolta a un piccolo tifoso del Cosenza. La giornalista, al termine della partita dei playout di serie B che ha visto i calabresi battere per 2-0 il Vicenza, decretando la retrocessione dei veneti in serie C, aveva offeso un bambino intervenuto con il padre ai microfoni dell'emittente veneta. Il bambino aveva commentato l'esito della partita dicendo: "Lupi si nasce". Pinna dallo studio aveva risposto: "Ma gatti si diventa, tanto verrete tutti in pianura a cercare lavoro". In seguito la replica diventata virale sui social del padre del piccolo tifoso che ha scritto una lettera alla Pinna definendola "ignorante".