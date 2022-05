Omicidio Niccolò Ciatti, al via il processo in Spagna

Il genitore del 21enne fiorentino morto nel 2017 nel corso di un pestaggio in una discoteca di Lloret de Mar dice di attendersi che il tribunale spagnolo condanni gli imputati "alla massima pena" possibile. "Non deve passare l'idea che mio figlio fosse un attaccabrighe - ha aggiunto - Parliamo di un ragazzino che era in vacanza e voleva solo divertirsi". ascolta articolo Condividi

E’ iniziato in Spagna il processo per l'omicidio di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci (Firenze) pestato a morte la notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar. Davanti al giudice compariranno oggi i due giovani ceceni accusati dell'omicidio, Rassoul Bissoultanov e Movsar Magomadov. Il processo di celebrerà anche in Italia: l'apertura del dibattimento è prevista per il prossimo 8 giugno davanti ai giudici della Corte d'assise di Roma.

La ricostruzione della vicenda approfondimento Omicidio Niccolò Ciatti, arrestato in Francia uno degli aggressori Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Procura, Bissolultanov, esperto di arti marziali, la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017, sulla pista da ballo della discoteca St Trop, insieme a due connazionali, prese di mira Niccolò Ciatti, che stava trascorrendo con i suoi amici l'ultima serata della vacanza in Costa Brava. Bissoultanov, poco più grande di Niccolò, sferrò un violentissimo calcio alla testa del ragazzo di Scandicci, che non si rialzò più. Morì in ospedale alcune ore dopo. Almeno un altro del terzetto dei ragazzi ceceni, Movsar Magomadov, avrebbe preso parte attiva al pestaggio e per questo è stato anch'egli accusato di omicidio.