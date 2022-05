Peccioli (Pisa), cade e urta oggetto in vetro: morto bambino di 4 anni

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è finito contro una bottiglia che si è rotta e lo ha mortalmente ferito al collo. Il bimbo era figlio di una coppia tedesca in vacanza in Italia

Un bimbo tedesco di quattro anni è morto nel primo pomeriggio a Peccioli (Pisa) in seguito a una caduta dalle scale: il piccolo, secondo quanto si apprende, avrebbe urtato contro una bottiglia in vetro che si è infranta provocando profondi tagli al collo. Il bambino si trovava in un agriturismo, in vacanza con i genitori e un fratellino più piccolo. Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente, sul posto è intervenuta un'automedica da Peccioli e della Misericordia di Terricciola, per il bimbo non c'è stato niente da fare.