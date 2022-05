6/10 ©IPA/Fotogramma

Nella giornata di domenica si avrà un calo termico generale. Al Nord, cielo in gran parte coperto con piovaschi al Nordest e piogge moderate al Nordovest. Al Centro, tante nubi con piogge su Toscana interna, Umbria e Marche poi nel pomeriggio anche su Abruzzo, Molise e sull'Appennino. Al Sud, peggiora il tempo in Calabria, Basilicata, Puglia e Appennini in genere