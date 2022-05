Il prossimo 12 giugno la città di Genova andrà al voto per eleggere il prossimo sindaco. A poco più di due settimane, Telenord ha commissionato un nuovo sondaggio all'agenzia YouTrend dopo quello dello scorso 5 maggio . Oggi l'attuale primo cittadino del capoluogo ligure Marco Bucci conquisterebbe Palazzo Tursi al primo turno con il 56,8% dei voti contro il 36,4% di Ariel Dello Strologo. Un divario che quindi si attesterebbe al 20,4%, in aumento rispetto alla scorsa rilevazione quando si era fermato a 18,2 punti. Bucci vede infatti crescere il proprio consenso dell'1,6% mentre Dello Strologo perde lo 0,6%.

Consiglio comunale: centrodestra a 53,2%

In questo nuovo sondaggio, realizzato su un campione di 604 intervistati fra il 18 e il 20 maggio, si mettono in luce anche le intenzioni di voto suddivise per lista, per comprendere come si andrebbe a comporre il nuovo consiglio comunale della città. Vince Genova sarebbe la prima lista del centrodestra col 14,9%, seguita da Fratelli d'Italia col 12,3% e dalla lista Toti con l'11,7%. Appena sotto la soglia del 10% la Lega, che si fermerebbe al 9,8 mentre Forza Italia si attesterebbe al 4,2% con lo 0,3% alle altre liste che sostengono Bucci. Nel centrosinistra invece il Pd, con Articolo1 e Psi, conquisterebbe il 24,1% dei voti, Genova Civica (la lista del candidato Ariel Dello Strologo) il 6,7%, il Movimento 5 Stelle arriverebbe al 5,8% con la Lista Sansa al 4,7% e Sinistra Italiana allo 0,9%. Nel complesso, quindi, il centrodestra porterebbe a casa il 53,2% dei voti mentre il centrosinistra potrebbe contare sul 42,2%.