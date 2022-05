Merano, studente si ustiona in officina in alternanza scuola-lavoro

Cronaca

Il presidente della Repubblica, le principali sigle sindacali e personalità politiche hanno voluto dedicare alcune riflessioni alla Festa dei lavoratori: un giorno di celebrazioni, ma anche di bilanci e di proposte di riforma. Il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra sulle morti sul lavoro: 'Non abbiamo più sangue da dare'. La presidente del Senato Casellati: 'Dopo il Covid è momento di recuperare. Concentrarsi su donne e giovani'

Messaggi di pace e di celebrazione. Ma anche riflessioni sullo stato del mondo del lavoro e proposte di riforme. Dai palchi dei cortei o attraverso i profili social, sono molte le personalità politiche e sindacali che hanno voluto ricordare l’importanza del 1°maggio , Festa internazionale dei lavoratori (in foto, la manifestazione dei sindacati ad Assisi)

Parlando al Quirinale, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha definito il 1° maggio "motivo di riflessione e di impegno”. L’articolo 1 della Costituzione – “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro” – “costituisce il fondamento su cui poggia l'architettura dei principi della nostra democrazia”. Allo stesso tempo “è una sfida costante alle istituzioni, ai corpi sociali, alle forze produttive”. Da qui, l’appello a non trasformare lo sforzo verso la produttività in un “gioco potenzialmente letale”, in riferimento agli incidenti e alle morti sul lavoro