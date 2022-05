Papa sui problemi al ginocchio: “Mi servirebbe un po' di tequila"

“Sai cosa mi serve per la mia gamba? Un po' di tequila”. Papa Francesco risponde così a un fedele in lingua spagnola sotto il sole di Piazza San Pietro, in Vaticano. “Santo padre lei è un esempio per tutti i futuri sacerdoti. Il suo sorriso, la sua allegria nonostante il fastidio e il dolore”. Il simpatico siparietto è stato pubblicato sui social da un seminarista messicano. Tra le risate generali, uno dei fedeli ha replicato: “Appena passiamo per Santa Marta gliene portiamo una bottiglietta”.