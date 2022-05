Incidente in Abruzzo, treno merci deragliato: ritardi e cancellazioni

Economia

Sarà un mese segnato da numerose agitazioni che interesseranno il settore trasporti, dai mezzi pubblici al personale aereo fino a quello del trasporto merci. In programma il 20 maggio anche uno sciopero generale che coinvolgerà pubblico e privato. Il 30 è previsto lo sciopero nazionale del trasporto pubblico senza fasce di garanzia. E sempre il 30 maggio ci sarà anche lo sciopero della scuola

5 maggio/1 – Il 5 maggio si parte con due settori in sciopero, quello ferroviario e quello del trasporto merci. Dalle ore 21 del 5 alle ore 21 del 6 maggio ci sarà lo sciopero nazionale ferroviario di tutto il personale, compreso quello di macchina, della Mercitalia Rail, società parte del gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce il servizio di trasporto merci e di logistica in Italia e in Europa