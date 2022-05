Meteo, aria africana in risalita sull’Italia: le regioni più calde

Al Nord sono attese, per la prima volta quest’anno, temperature fino a 30-32 gradi. Il caldo ci accompagnerà per diversi giorni e darà il via ad un'estate che si preannuncia rovente. I maggiori centri previsionali a lungo termine inidicano diversi mesi di caldo anomalo con temperature che potrebbero ricordare la lunga e caldissima estate del 2003

Anticipo d'estate fino a domenica al Nord e su parte del Centro, mentre al Sud il tempo sarà ancora sottotono con temperature più fiacche. Il caldo, atteso da mercoledì 11 maggio, sarà importante con valori di circa 10 gradi oltre la media climatica.

Le regioni più calde

L’anticiclone africano si espanderà soprattutto al Nord e al Centro. Il Veneto sarà una delle regioni più calde dove i termometri toccheranno i 32 gradi. Temperature simili le troveremo anche in Trentino Alto Adige ed in Emilia Romagna. Sfioreremo i 30 gradi in tutto il Nord Ovest e in Toscana. Qualche grado in meno su tutte le altre regioni.

Si preannuncia un’estate rovente

I maggiori centri previsionali a lungo termine, tra cui il famoso centro europeo di Reading in Inghilterra, preannunciano un’estate 2022 con temperature molto elevate, superiori alla media degli ultimi anni. I valori termici di quest’anno potrebbero ricordare il caldo insopportabile del 2003 che portò tre mesi di tempo secco e temperature fino a 40 gradi.