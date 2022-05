Sbarco in Calabria, due migranti morti annegati

Dopo aver impattato con un pontile in disuso, l'imbarcazione si è inclinata facendo cadere in mare alcune persone che si trovavano a bordo. Un elicottero sorvola la zona alla ricerca di eventuali dispersi

Due migranti sono morti annegati dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano ha impattato contro un vecchio pontile ormai in disuso sul litorale di Siderno, Reggio Calabria. La barca, sulla quale viaggiavano oltre 100 profughi, si è inclinata a causa del mare mosso facendo cadere in acqua alcune delle persone a bordo. I corpi delle due vittime sono stati portati a terra e un terzo migrante caduto in mare è stato tratto in salvo. Sul posto si trovano ora mezzi e uomini di Guardia costiera, polizia e carabinieri. Un elicottero sta sorvolando la zona alla ricerca di eventuali altri dispersi.