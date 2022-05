Stava lavorando in un cantiere edile in un’abitazione privata a Ollomont, in Valpelline, quando è rimasto schiacciato da una putrella. È morto così un operaio straniero di 40 anni. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sono in corso sopralluoghi dei carabinieri e dei tecnici dell’Usl.