Incidente sul lavoro a Fidenza, 3 operai gravemente ustionati

Esplosione in un’azienda di produzione di oggetti di vetro: i lavoratori sono stati soccorsi e trasportati al reparto Grandi ustionati dell'ospedale Maggiore di Parma. Le loro ustioni sono gravi ma nessuno, fortunatamente, è in pericolo di vita

Gli incidenti sul lavoro non si fermano neanche il primo maggio: tre operai sono rimasti feriti stamattina poco prima delle otto a Fidenza, in provincia di Parma, in seguito a un'esplosione in un’azienda di produzione di oggetti di vetro.