Meteo, le previsioni di domenica 1° maggio

La domenica del primo maggio sarà variabile e si alterneranno bel tempo e rovesci. Sarà infatti piovosa nel nord-est, alta Toscana, tra Sicilia e Calabria e variabile altrove, con prevalenza di sole al nord-ovest ed in Sardegna. La lunga serie di belle giornate caratterizzate da temperature che hanno toccato i 25 gradi sarà interrotta quindi da temporali localmente intensi, scatenati dall'arrivo di aria fresca ed instabile dalla Scozia che si scontrerà con l'aria calda preesistente sul nostro Paese. Come spiega il Meteo.it per la Festa del Lavoro si avrà una domenica con prevalenza di variabilità da nord a sud.

Le previsioni da Nord a Sud

Il primo maggio sarà caratterizzato da "sole prevalente sul nord-ovest - spiega Mattia Gussoni, meteorologo de Il Meteo.it - e per gran parte della giornata anche su Sardegna, Lazio, Campania e Gargano. Un sole un po' nascosto, un po' più timido è previsto tra bassa Toscana, Umbria, versante adriatico centrale e tra Sicilia e Calabria. Previsione da bicchiere mezzo vuoto per Emilia Romagna, Triveneto, Alta Toscana e Marche settentrionali con cieli più grigi e qualche acquazzone più fastidioso". Al nord instabile con rovesci alternati al sole. Al centro irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi, più soleggiato tra Lazio e Molise. Al sud variabile con qualche piovasco in Sicilia e Calabria, più sole altrove.

Le previsioni per lunedì 2 maggio

Al nord in prevalenza soleggiato, acquazzoni in montagna e in Romagna. Al centro soleggiato salvo rovesci sul versante adriatico. Al sud tempo instabile con acquazzoni sulla dorsale appenninica ed in Puglia. Tendenza: alternanza di sole e rovesci fino a mercoledì, in seguito peggioramento con un probabile ciclone verso il centro-sud.