Calabria, avvistato uno squalo a Badolato. VIDEO

L'esemplare avvistato a pochi metri dalla riva nel comune in provincia di Catanzaro apparterrebbe alla famiglia degli squali capopiatto, noti anche come "sei branchie" o "squali vacca"

Uno squalo sarebbe stato avvistato molto vicino alla riva in Calabria, sulla spiaggia di Badolato, in provincia di Catanzaro. A riportare la notizia il Corriere della Calabria ( GUARDA IL VIDEO ). Sarebbe un esemplare di squalo capopiatto, noto anche come sei branchie e squalo vacca, tra i più grandi della famiglia di questi pesci predatori.

Se fosse confermato l’avvistamento, l’animale sarebbe fuori dal suo habitat naturale, perché di solito vive in profondità e in mari molto più caldi di quanto non sia lo Jonio in questo periodo dell’anno. Nelle immagini si vede lo squalo in apparente iniziale difficoltà nell'acqua bassa. L'esemplare poi sembra riuscire a riprendere il mare e ad allontanarsi.