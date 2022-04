Cognome del padre ai figli, la Consulta: stop all’automatismo

Economia

Assegno unico, genitori separati e figli maggiorenni: chiarimenti Inps

Arrivano nuove precisazioni sul riconoscimento del beneficio economico in supporto alla genitorialità. A quanto ammonta la maggiorazione nel caso entrambi i genitori lavorino? Un figlio che ha superato i 18 anni può percepire direttamente la sua quota d'assegno? Ecco tutte le risposte

Arrivano nuovi chiarimenti da parte dell’Inps sul riconoscimento dell’assegno unico e universale per i figli a carico. L’istituto di previdenza, con il messaggio n.1714 dello scorso 20 aprile, ha precisato alcuni aspetti tecnici sulle regole in vigore per ottenere il beneficio economico mensile in diversi casi: se i genitori sono entrambi lavoratori, se sono separati, se la famiglia che fa domanda dell’aiuto è particolarmente numerosa. Precisazioni anche sui requisiti per ricevere l’assegno con figli maggiorenni a carico

GENITORI LAVORATORI - Nel caso in cui entrambi i genitori siano “titolari di reddito da lavoro” viene prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per i nuclei con Isee fino a 15mila euro. All’aumentare dell’Isee si riduce gradualmente, fino ad annullarsi in caso di Isee superiori a 40mila euro