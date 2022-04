Meteo, le previsioni del 25 aprile: maltempo su mezza Italia

Una nuova intensa perturbazione sta per raggiungere il Nord Italia e la parte settentrionale del versante tirrenico. Sono attese piogge forti che, da una parte rovineranno il Ponte festivo ma dall’altra sopperiranno al forte deficit idrico che ci portiamo dietro da un inverno molto secco. Domenica sarà la giornata peggiore con diffusa instabilità al Nord (attenzione alla Liguria) e in Toscana. Tanta neve a quote medio alte sulle Alpi. Sul resto d’Italia il tempo sarà più soleggiato e mite. Il 25 aprile una nuova perturbazione raggiungerà il Settentrione con rovesci e qualche temporale. In serata il maltempo interesserà anche le zone interne della Toscana e l’Umbria. Sul resto d’Italia tempo più clemente, spesso soleggiato e caldo di giorno.

Svolta da mercoledì

La primavera ci ha da sempre abituato a sbalzi meteo piuttosto frequenti. Le piogge lasceranno definitivamente il nostro Paese da mercoledì per dare spazio all’arrivo dell’anticiclone africano. Le temperature aumenteranno di qualche grado, il tempo sarà piacevole e soleggiato. Tutto fa presagire da un Primo maggio con il sole (e non succedeva da parecchio tempo).