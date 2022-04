Trattamento estetico al seno in casa a Maranello, muore 35enne

Un trattamento estetico al seno in casa finito in tragedia. La vittima è una mamma 35enne del Modenese , morta dopo aver subito il trattamento da parte di una persona le cui eventuali qualifiche e specializzazioni non sono ancora state chiarite. I fatti sono avvenuti ieri a Maranello. A riportarlo è il "Resto del Carlino". Secondo le prime ricostruzioni, la 35enne si sarebbe sentita male poco dopo il trattamento al seno: la donna che lo stava applicando è subito fuggita ed è tutt'ora ricercata. Le indagini sono in mano ai Carabinieri , che sono stati allertati dai familiari della vittima, presenti in casa.

Forse una puntura al seno alla base della tragedia

Dai primi riscontri dei Carabinieri, sembra che alla base del malore che ha portato la 35enne alla morte ci sia stata una puntura, una sorta di "infiltrazione" al seno per ragioni estetiche, anche se non è ancora nota la sostanza usata. In quel momento in casa era presente l'attuale marito della donna e altri conoscenti, che hanno avvertito i soccorsi. Dopo il malore della vittima, la sedicente estetista, di cui non si conoscono le qualifiche e che è stata descritta come di nazionalità straniera, sarebbe fuggita. Tra le prime ipotesi del decesso della donna ci sarebbe quella di uno choc anafilattico o un arresto cardiaco: soltanto l'autopsia nelle prossime ore chiarirà le cause. Nonostante i tentativi del 118 di rianimarla, la 35enne è morta all'ospedale di Baggiovara.