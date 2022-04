Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 17 aprile

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 15.712.088. Le vittime in totale sono 161.687, con 85 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 14.324.363 in totale. Sono invece 1.215.877 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 209.170.287 - di cui 89.742.963 processati con test molecolare e 119.427.324 con test antigenico rapido -, in aumento di 334.224 rispetto al 16 aprile. Le persone testate sono finora 55.879.765, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Abruzzo dichiara che dal totale dei casi positivi è stato eliminato 1 caso in quanto non paziente Covid. La P.A. Bolzano riporta che i dati relativi ai Ricoverati NON in T.I e in T.I si riferiscono al giorno precedente poichè in data odierna non sono pervenuti aggiornamenti. La Regione Sicilia dichiara che dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 261 sono relativi a giorni precedenti al 16/04/22 (di cui n. 234 del 15/04/22); inoltre i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 5 IL 16/04/2022 - N. 5 IL 15/04/2022 - N. 1 IL 10/04/2022 La Regione Umbria fa presente che 3 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 64 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.