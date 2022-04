Licenziato Stefano Puzzer, leader dei portuali triestini No Green Pass

Cronaca

È stato un altro sabato di proteste contro il green pass in alcune città italiane. Ottomila persone, secondo la Questura, si sono radunate in piazza Libertà a Trieste per manifestare contro l'obbligatorietà della certificazione verde. Corteo anche a Milano, per il 16esimo sabato consecutivo: 60 persone identificate e 10 denunciate