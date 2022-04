Il gatto Simba da Leopoli è arrivato in Italia dai suoi padroni

Un viaggio lungo, ma alla fine ce l'ha fatta. Il gatto Simba si è ricongiunto ai suoi padroni, scappati dai bombardamenti di Leopoli, in Ucraina, ed arrivati in Italia pochi giorni fa (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LE IMMAGINI DEI PRIMI 50 GIORNI DI GUERRA). Quando è scoppiata la guerra, Svetlana e Enzo, che vivono in Italia con la loro figlia, si trovavano a Leopoli, a casa della famiglia di lei. Hanno cercato subito di mettersi in salvo, scappando in macchina con nonna, figlia, e tre nipoti piccoli al seguito e anche un cane. Simba, che come tutti i gatti non tollera bene i cambi di ambiente, e quindi, i viaggi, è rimasto lì in Ucraina da un vicino di casa. Svetlana per riportarlo in casa con sè ha chiesto aiuto all'Enpa, l'Ente Nazionale Protezione Animali che in Ucraina ha contatti con diverse associazioni sul posto. L'organizzazione fino ad oggi ha già provveduto a spedire oltre 149 tonnellate di aiuti per animali e persone.