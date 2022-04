Pescara, spara al barista perché il cibo è in ritardo

Un ragazzo di 23 anni è stato ricoverato in condizioni gravi dopo essere colpito con un’ arma da fuoco mentre stava lavorando in un locale a Pescara. Secondo quanto si apprende, i colpi sarebbero stati esplosi dopo una lite nata per futili motivi, ma le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo l’accaduto.

Le testimonianze sull’accaduto

I colpi sono stati esplosi all’interno del ristobar CasaRustì, che si trova in Piazza della Rinascita a Pescara. Secondo quanto hanno riferito i titolari dell’attività, poco dopo le 14 un uomo che stava consumando fuori è entrato per effettuare un nuovo ordine e nel giro di qualche minuto, è scoppiata una lite che è subito degenerata. "[L’uomo] è entrato nel locale con il suo bicchiere di vino ed ha iniziato a inveire contro i dipendenti, lamentandosi, da quanto abbiamo capito, per i tempi di attesa". Nella lite, è rimasto coinvolto anche il ragazzo ricoverato in ospedale, che lavora come cuoco ed è originario di Santo Domingo ma da tempo risiede in Italia. "[L'uomo] gli ha dato prima un pugno, poi ha tirato fuori la pistola ed ha sparato”, hanno raccontato. Il responsabile avrebbe sparato al giovane anche quando era oramai a terra e stava cercando riparo. Dopodiché si sarebbe allontanato dal locale e a quel punto è stato lanciato l'allarme. Al momento dell'accaduto, era presente anche la ragazza del 23enne, che si è sentita male. Sotto shock anche una sua collega, che è stata trasportata in ospedale.

Le indagini

Secondo quanto si apprende, l'uomo che ha sparato non è un cliente fisso del locale, ma pare ci si fosse recato anche venerdì. "In questo momento il mio pensiero va a quel ragazzo colpito in maniera vigliacca dai colpi di arma da fuoco mentre stava lavorando, prego per lui in questo giorno che avrebbe dovuto essere di Pace e che è stato funestato da questo assurdo episodio”, ha scritto su Facebook il sindaco della città. “Sono certo che le indagini in corso permetteranno in tempi brevi di consegnare alla Giustizia il colpevole di un atto tanto inspiegabile quanto violento". L’amministrazione ha fatto anche sapere di aver messo a disposizione delle forze dell’ordine la sala di controllo del sistema di telecamere cittadino. Anche nel locale dove è scoppiato il diverbio c'era un sistema di sorveglianza, che starebbe facilitando le indagini.