Cadavere nel Po, ipotesi sulla 27enne scomparsa Andreea Alice Rabciuc

Chi è Andreea Alice Rabciuc

Andreea Alice Rabciuc, 27enne di origine romena, vive a Jesi ed è campionessa di tiro a segno. La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo dopo la denuncia della madre ai carabinieri, qualche giorno dopo la scomparsa. I militari hanno effettuato una perquisizione in un casolare, vicino a Moie, dove la ragazza aveva passato la serata in compagnia di una coppia di amici (uno è il proprietario del casolare) e del fidanzato. I militari, utilizzando anche cani per fiutare le tracce, hanno controllato l'immobile, la zona circostante e una roulotte senza alcun esito. Stando alle dichiarazioni della coppia di amici e del fidanzato, la ragazza si sarebbe allontanata dal casolare attorno alle 7, a piedi, dopo aver passato la serata a litigare con il fidanzato, al quale ha lasciato anche il suo cellulare prima di incamminarsi sulla strada che porta a Moie. Su Facebook il fidanzato, il 4 marzo scorso, aveva pubblicato un post con la foto di un water scrivendo "questo è il trono adatto a te" e una frase dal significato, in romeno, di addio per sempre. Il ragazzo ha poi detto che il post non era riferito ad Andreea, aggiungendo: "Io non sono colpevole, io non ho fatto niente". Alcuni dettagli fra cui l’età, la conformazione fisica e la data della scomparsa, riporta Il Messaggero, hanno però spinto i carabinieri di Ancona a mettersi in contatto con i colleghi di Rovigo.