Mafia, relazione Dia: "Meno violenza ma più infiltrazioni in economia"

Da un lato meno azioni cruente e comportamenti in grado di provocare allarme sociale, dall'altro "la tendenza dei sodalizi mafiosi a una progressiva occupazione del mercato legale". È questo lo schema tracciato dalla Dia nella relazione per il primo semestre 2021. Scende il numero degli omicidi di tipo mafioso (da 9 a 2), così come calano le associazioni di tipo mafioso (da 77 a 57). Mentre la propensione a inquinare l'economia legale trova conferma nell'incremento delle segnalazioni di operazioni sospette e delle interdittive antimafia.

Infiltrazioni nelle procedure di gara e appalti approfondimento Covid, Dia: cresce tentativo delle mafie di infiltrarsi nell'economia La Direzione investigativa antimafia sottolinea una sempre maggiore attenzione posta sulle possibili infiltrazione nelle procedure di gara ed appalti, ma rivela anche come "nonostante negli ultimi due anni si sia verificato un inevitabile rallentamento delle attività imprenditoriali a causa della pandemia, appare sempre maggiore l'interesse delle organizzazioni criminali per l'accaparramento di commesse ed opere pubbliche". "L'immediata disponibilità dei capitali illecitamente acquisiti dalle mafie potrebbe incidere, mediante le attività di riciclaggio, sulla capacità dei sodalizi di inquinare l'economia e di infiltrare la pubblica amministrazione per intercettare le risorse pubbliche immesse nel ciclo produttivo", sottolinea la relazione. Il periodo "permane connotato dal perdurare della pandemia da Covid-19" e l'analisi sull'andamento della delittuosità "continua a mostrare come le organizzazioni criminali si stanno muovendo secondo una strategia tesa a consolidare il controllo del territorio. Quest'ultimo fattore è ritenuto, infatti, elemento fondamentale per la loro stessa sopravvivenza e condizione imprescindibile per qualsiasi strategia criminale di accumulo di ricchezza". Da sottolineare, inoltre, che, nel primo semestre del 2021, sono stati confiscati a soggetti organici e collegati a vario titolo a gruppi mafiosi beni per 129 milioni e 307mila euro. Nello stesso periodo sono stati effettuati sequestri per un valore di 93 milioni 771 mila euro.