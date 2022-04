Cade in casa, varco tra oggetti accumulati per soccorrerla

I soccorritori hanno dovuto aprire un varco tra gli oggetti accumulati per soccorrere una donna caduta in casa e rimasta bloccata per due giorni. È accaduto ad Ancona, in un appartamento del centrale corso Carlo Alberto.

La vicenda

Una volta ricevuta la richiesta di soccorso, un'ambulanza della Croce gialla, un'automedica del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco sono giunti sul luogo dell’abitazione. L’appartamento colmo di mobili e oggetti accumulati ha reso però difficoltoso l’intervento ai soccorritori che hanno dovuto prima di tutto fare spazio e creare un corridoio per raggiungere la donna. La 65enne è stata trasportata all’ospedale Torrette di Ancona e le sue condizioni non risultano gravi.