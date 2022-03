Meteo, colpo di coda invernale: pioggia, freddo e neve a bassa quota

Una serie di perturbazioni sta investendo le nostre regioni, con maltempo e piogge più insistenti al Nord e sul settore tirrenico. Anche il weekend si preannuncia instabile, soprattutto nella giornata di sabato. La neve scenderà copiosa su Alpi e Appennini e farà la sua comparsa su molte regioni quasi in pianura

Sono in arrivo diverse perturbazioni atlantiche che porteranno un brusco abbassamento delle temperature e pioggia e neve a bassissima quota Dopo mesi di siccità le perturbazioni colpiranno praticamente tutto il Paese. Le regioni più esposte saranno quelle settentrionali e del versante tirrenico dove le piogge saranno molto copiose.

Le previsioni di venerdì 1 aprile

Al Nord tempo instabile con piogge rovesci, abbondanti sulle Prealpi e la Liguria. Possibili temporali di forte intensità. Neve dai 1000 metri in rapida discesa nel corso del giorno fino a 500 metri. Massime tra 8 e 13 gradi. Perturbato al Centro con piogge forti sulle regioni tirreniche, in estensione anche a quelle adriatiche. Neve a 1200 metri in calo. Massime tra 12 e 16 gradi. Tempo instabile anche al Sud von piogge più frequenti sul versante tirrenico. Massime fino a 18 gradi.