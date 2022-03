Meteo, le previsioni di mercoledì 30 marzo

Una perturbazione raggiunge il nostro Paese e porta piogge via via più diffuse al Centro-Nord, in particolare su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Meno precipitazioni al Sud, dove ci saranno anche delle schiarite soleggiate. Ma questa, dicono gli esperti, è la settimana della svolta meteorologica: nei prossimi giorni crollo delle temperature, piogge abbondanti sul Nord, neve a quote basse anche al Centro ascolta articolo Condividi

Crollo delle temperature massime da 25 a 10 gradi in pianura, piogge abbondanti sul Nord, neve a quote basse anche al Centro: secondo gli esperti, da domani, mercoledì 30 marzo, sono in arrivo cinque giorni di maltempo sull’Italia. Questa, sottolineano, sarà la settimana della svolta meteorologica dopo giorni senza precipitazioni. Una perturbazione, infatti, raggiunge domani il nostro Paese e porta piogge via via più diffuse al Centro-Nord, in particolare su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Meno precipitazioni al Sud, dove ci saranno anche delle schiarite soleggiate (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord Mercoledì 30 marzo il meteo sarà quindi in peggioramento al Nord. Previsti cieli coperti e precipitazioni via via più diffuse su tutte le regioni: attese piogge più forti soprattutto sui settori di Nordovest e in Emilia-Romagna. La neve scenderà sulle Alpi a quote medio/alte, oltre i 1.500 metri. Venti di Scirocco. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi oscillano tra i 10 gradi di Aosta e i 15 di Venezia. A Milano cielo coperto e piogge a partire dal pomeriggio, con termometro tra 10 e 14 gradi. Pioggia tutto il giorno a Torino, con temperature tra 9 e 11 gradi.

Le previsioni al Centro e in Sardegna Maltempo su quasi tutte le regioni anche al Centro. Tempo in peggioramento, in particolare, sulle regioni peninsulari: attesi rovesci diffusi, che diventano forti in Toscana e meno intensi sui versanti adriatici. Sulla Sardegna, tempo instabile con piogge e schiarite. Neve oltre i 2.000 metri. Venti forti di Scirocco. I valori massimi delle temperature sono compresi tra gli 11 gradi di L'Aquila e Perugia e i 19 di Cagliari. A Roma pioggia durante il giorno e qualche schiarita in serata: termometro tra 11 e 14 gradi. Pioggia dalla tarda mattinata anche a Firenze, con temperature tra 9 e 13 gradi.