Meteo, le previsioni di martedì 29 marzo

Per la giornata di martedì 29 marzo pressione in diminuzione. Nuvolosità via via più diffusa al Nord e in Sardegna fino ad avere il cielo coperto in serata, anche con occasionali precipitazioni in arrivo sull'isola e su Piemonte e Liguria di ponente. Tempo più soleggiato sul resto d'Italia (LE PREVISIONI).