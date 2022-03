In un momento così tragico per la guerra in Ucraina, un'iniziativa di beneficenza viene da un pasticciere di Sorrento, Antonio Cafiero: è la "Pacestiera", cioè il classico dolce della Pasqua napoletana modificato con i colori della pace. E soprattutto solidale: il ricavato sarà donato in beneficenza per l'Ucraina. La vendita, infatti, contribuirà alla raccolta fondi per l'acquisto di medicinali da spedire in Ucraina organizzata da don Luigi Cappiello, cappellano dell'ospedale del Mare di Napoli.