"Diciamo no ai soprusi, no alla paura, sì alla libertà di impresa, sì alla convivialità, sì alla vita". Un pizzaiolo di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, sfida così i clan dopo aver ricevuto un'intimidazione, con spari verso la sua attività in piena notte. Non è un caso isolato. Venerdì iniziativa di solidarietà del Comitato di liberazione dalla camorra

Luca Piscopo gestisce da sedici anni una pizzeria a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Un’area, quella tra Napoli a Caserta, attraversata da fibrillazioni criminali di vario genere. Al punto che in breve tempo cinque o sei attività nella stessa zona sono state colpite da minacce della camorra. E così è successo a Piscopo: “Domenica abbiamo chiuso all’una di notte come al solito, abbiamo chiuso il portone e azionato l’allarme”, racconta. Una sera come tante. Ma la mattina seguente l’addetta alle pulizie si è accorta che il vetro della finestra era rotto. Erano spari.

Pizzaiolo minacciato scrive post contro i clan

approfondimento

Ordigno esploso davanti alla chiesa del Parco Verde di Caivano

Un botta e risposta: agli spari, si contrappone il coraggio delle parole di condanna. Piscopo ha deciso di scrivere un post sui social, dalla pagina Facebook della sua pizzeria, per denunciare l’accaduto e gridare no alla camorra. C’è scritto: “Diciamo no alla camorra, no ai soprusi, no alla paura, sì alla libertà di impresa, sì alla convivialità, sì alla vita. Luca Piscopo e il suo staff vi aspetta stasera e nei prossimi giorni come oramai fa da oltre sedici anni e come farà nei prossimi anni a venire. Viva la pizza!”. Ha scelto di scrivere sui social di getto, per incoraggiare le persone e per dire un deciso “no” alla gente che agisce in questo modo, con atti camorristici. “Ho reagito con tanta rabbia – si sfoga – perché ho fatto investimenti e sacrifici, pensi che ho ampliato l’attività durante il covid, prima facevo solo asporto: una follia, eppure l’ho fatto perché credo nel futuro. Adesso sul futuro c’è un punto interrogativo, ma la voglia di andare avanti è tanta. E voglio mandare un messaggio a queste persone: sono disponibile a insegnare loro a fare la pizza, l’arte bianca, purché lascino questa strada della malavita che non porta a niente”.