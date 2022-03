Meteo, la siccità diventa un problema: non pioverà per una settimana

L'Italia è intrappolata in una sorta di blocco atmosferico che ha azzerato quasi completamente le precipitazioni. Un robusto anticiclone porterà sull’Italia tempo primaverile, giornate soleggiate e temperature in rialzo. Una situazione che farà perdurare l'assenza di piogge, soprattutto al Nord. Le temperature si porteranno su valori superiori ai 20 gradi, valori da tarda primavera. In alcune località di pianura del Nord e parte del Centro non è escluso che la colonnina di mercurio possa arrivare fino a 24 gradi. La bolla di alta pressione di fatto impedirà alle perturbazioni atlantiche di raggiungere il nostro Paese. Da metà settimana avremo quindi tante giornate soleggiate su buona parte delle nostre regioni.

Le previsioni di martedì 22 marzo

Al Nord proseguirà la lunga fase siccitosa con tempo stabile e asciutto. Cieli sereni su tutte le regioni, anche in montagna. Massime in rialzo e comprese tra 14 e 18 gradi. Situazione simile al Centro con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo nuvolosità locale in Appennino. Massime tra 12 e 18 gradi. Finite le ultime note instabili, anche al Sud tornerà il bel tempo. Isolati piovaschi saranno ancora possibili sulla Sicilia, altrove cieli poco nuvolosi con temperature in aumento.