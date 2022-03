Le previsioni meteo del weekend del 19 e 20 marzo

Nei prossimi giorni si attende un colpo di coda invernale caratterizzato da un generale abbassamento delle temperature. In alcune aree potrebbe anche nevicare, ma si tratterà di precipitazioni sparute ascolta articolo Condividi

Domenica 20 marzo inizia la primavera, ma potremmo non rendercene conto. L'ingresso di una massa d'aria gelida proveniente della Russia farà abbassare le temperature e porterà precipitazioni anche forti in alcune aree della nostra penisola. Possibili sparute nevicate in Sicilia e Calabria, ma qualche fiocco potrebbe arrivare anche in Abruzzo e Molise intorno ai 600-700 metri (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord Sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, il cielo dovrebbe essere più coperto ad Ovest e un più soleggiato ad Est. Sia a Milano che a Venezia è però prevista una minima di 3° C il 20 marzo, così come a Torino. La massima sarà, invece, intorno ai 15 °C.

Le previsioni al centro Anche al Centro, in linea generale, il cielo sarà più coperto ad Ovest e più soleggiato ad Est, ma si attendono possibili nevicate in Abruzzo intorno ai 600-700 metri. A Roma, sabato sarà nuvoloso mentre per domenica si attende un miglioramento. Nella capitale la temperatura dovrebbe oscillare tra i 10 e i 16 °C.