Dalla Sicilia per l'Ucraina, tir carichi di aiuti umanitari

Da Palermo a Catania, passando per i piccoli centri come Favara o Collesano, una gara di solidarietà per aiutare il popolo ucraino, con raccolte di abiti, farmaci e cibo e una generosa ospitalità dei profughi in arrivo, tra conventi e case private

Centinaia di famiglie disponibili ad ospitare i profughi, bambini e donne, in arrivo numerosi. Cittadini che aprono le porte della loro casa oppure offrono appartamenti gratuitamente, mentre si moltiplicano le iniziative, istituzionali e dal basso e le manifestazioni per chiedere la pace. In tutta la Sicilia, nei piccoli centri come nelle più grandi città, con il perdurare della guerra in Ucraina si intensifica la mobilitazione in solidarietà ad un popolo vittima di una guerra che anche qui - nella numerosa comunità siciliana che conta migliaia di ucraini – nessuno si aspettava. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA - I VIDEO DEGLI INVIATI - LO SPECIALE)