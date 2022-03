Guerra in Ucraina, dal Papa i primi aiuti: inviato materiale sanitario

Il tweet di Papa Francesco

"2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, Giornata di preghiera e digiuno per la pace in #Ucraina. #PreghiamoInsieme". Lo scrive Papa Francesco in tweet sull'account Pontifex corredato da una foto che recita: "Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: mai più la guerra!. Con la guerra tutto è distrutto! Infondi in noi il coraggio di costruire la pace. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte doi dialogo e di riconciliazione , perchè vinca finalmente la pace. Amen". Nell'account Pontifex in inglese, lo stesso messaggio, è anche in lingua russa e ucraina.