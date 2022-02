Bari, prosegue lo sciopero dei camionisti: tangenziale bloccata

Da Foggia a Lecce, passando per Altamura, la Bat e Taranto: la protesta degli autotrasportatori paralizza anche la Puglia. Da quattro giorni, ormai, centinaia di tir bloccano le principali vie di comunicazione della regione, in un clima che con il passare delle ore si fa sempre più teso.

Una protesta, quella contro il caro carburanti, che sta avendo gravissime ripercussioni sull’intero sistema economico della regione. Secondo Coldiretti, “con l'85% delle merci che viaggia su strada, lo sciopero dei Tir con i blocchi stradali provoca danni incalcolabili, dal campo alla tavola”. Il rischio concreto è che prodotti deperibili come frutta, verdura, funghi e fiori marciscano nei magazzini e che gli scaffali si svuotino per la mancanza di forniture all'industria alimentare, costretta a sua volta a fermare gli impianti di lavorazione.

Un allarme rilanciato dal presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, secondo il quale si rischia, più in generale, la paralisi dell’intero sistema industriale. Quello degli alimenti freschi, come i latticini o i mangimi per animali, è indubbiamente il settore più danneggiato, ma lo sciopero dei tir è ormai arrivato a minacciare anche l’industria di beni durevoli, che di questo passo rischia di rimanere senza materie prime.

Domani nuove proteste

Il presidente Fontana chiede aiuto ai prefetti perchè vigilino contro i blocchi selvaggi e non autorizzati, ma gli autotrasportatori non hanno alcuna intenzione di arretrare di un solo metro. E per domani preannunciano una lunga e lenta marcia su Bari, dove è già in programma la protesta di allevatori, pescatori e agricoltori, che con trattori, barche e animali “invaderanno” simbolicamente la città.