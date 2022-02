Santanchè: “A Cortina serve l’aeroporto, per arrivarci è un calvario”

“Qui ci sono le montagne più belle cui sono molto legata e dove mi sento a casa” ha detto la senatrice di Fratelli d’Italia. E ancora "auspico che non si perde l'occasione per completare i lavori di sistemazione della statale"

Una strada che è un “calvario”. Non usa mezzi termini Daniela Santanchè che, nel corso di un evento organizzato a Cortina, sottolinea come alla cittadina in provincia di Belluno, conosciuta come la “perla delle Dolomiti”, “serva l’aeroporto, come esiste nelle più importanti località sciistiche estere dell’arco alpino”.