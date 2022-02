"Violenze sessuali su 63 pazienti", arrestato falso ginecologo

Tra le vittime, secondo gli inquirenti, c'è anche una minorenne. L'uomo è un medico cardiologo che, spiegano, si era spacciato per ginecologo pur non avendo mai conseguito questa specializzazione. Sequestrati anche telefoni cellulari e computer

Un medico cardiologo, in servizio all'ospedale di Soverato nel Catanzarese, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver violentato, dal 2017 a oggi, almeno 63 donne, tra cui una minorenne. Secondo gli inquirenti, si era spacciato per ginecologo pur non avendo mai conseguito questa specializzazione.