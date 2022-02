Rimini, tre persone ferite a coltellate: fermato un uomo

La dinamica

L'uomo, stando a una prima ricostruzione, intorno alle 13 avrebbe colpito con un coltello prima l'ex compagna a Morciano di Romagna, nell'entroterra riccionese, per poi dirigersi verso Rimini, sulla costa. Qui è entrato in un hotel di viale Regina Margherita e ha ferito il gestore, di 48 anni, convinto che questi avesse una relazione con la ex. Nella colluttazione è rimasta ferita anche la sorella dell'albergatore di 45 anni. Tutti e tre i feriti sono stati ricoverati in ospedale. L’uomo si trova ora in questura.