Crisanti e la villa del '600: "Non ho preso una lira da pandemia Covid"

"Ho preso l’impegno di non guadagnare una lira da questa epidemia, ho rifiutato proposte di consulenze. Non ho mai preso una lira da nessuna parte". Il professor Andrea Crisanti torna ancora una volta sull’acquisto, insieme a sua moglie, di una villa veneta del ‘600 che sarebbe stata pagata quasi 2 milioni di euro e di cui la stampa ha dato notizia. "Io e mia moglie abbiamo posizioni apicali da 15-20 anni a Londra, ho una casa a Chelsea che è il quartiere più costoso del mondo” ha detto ad Agorà, come riporta l’Adnkronos, volendo così chiarire che il patrimonio familiare non è in alcun modo legato alla pandemia di Covid-19 che lo ha reso celebre nel nostro Paese.