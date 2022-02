Venti furiosi sul Nord Europa, la tempesta Eunice arriva in Italia

La tempesta Eunice sta flagellando il Nord Europa con raffiche di vento di eccezionale intensità (196 km orari sull'Isola di Wight in Inghilterra, 220 km orari in Renania), Le vittime accertate a causa del maltempo sono salite a 16. La violenta perturbazione si sta spostando a Sud e, nelle prossime ore, coinvolgerà anche l’Italia. Allerta meteo della Protezione civile

La tempesta Eunice ha generato la raffica di vento più forte mai registrata in Inghilterra, 196 km orari sull'Isola di Wight. In Renania (Germania), i venti hanno superato i 220 km orari. Raffiche violente anche in Polonia, Austria e Svizzera, Sassonia e Cechia. Il bilancio delle vittime del maltempo in Europa è salito a 16.