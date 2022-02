Meteo, le previsioni di lunedì 21 febbraio

Lunedì 21 febbraio si presenta come una giornata ventosa in tutta Italia. I bacini occidentali saranno agitati da violenti venti di Maestrale e Ponente. Sui confini alpini e nelle zone limitrofe si avranno forti nevicate. Su tutta la dorsale appenninica invece si segnalano rovesci pomeridiani e neve sopra i 1.400 metri, con quote in calo verso sera. Tempo più asciutto altrove. Dopo una mattinata molto nuvolosa, il cielo sarà via via più soleggiato fino a poco nuvoloso (LE PREVISIONI).